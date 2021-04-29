Шварц высказался о травмированных игроках «Рубина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» высказался о травмированных игроках казанского клуба.

«Мы не будем удивлены, если Хвича сыграет в субботу. Вероятно, Макаров точно будет, но не удивимся ничем. Мы должны быть готовы ко всему. Хвича быстры игрок с хорошей техникой, у него отличный дриблинг.



Уремович не сыграет из-за дисквалификации, но «Рубин» не зависит от каких-то игроков. Это сильная команда в целом. Там опытный и интеллигентный тренер, который найдет замену Уремовичу», — сказал Шварц.

После 27 туров РПЛ «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Матч с «Рубином» состоится 1 мая. Начало игры — в 14.00 (мск).