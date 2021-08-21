Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— На протяжении всего матча мы владели как территориальным, так и игровым преимуществом. Красная карточка игрока «Урала» еще больше его укрепила. Мы создали много моментов и полностью контролировали ход матча. Нам не хватило только второго мяча, чтобы немного успокоить игру. Я рад, что мы не дали «Уралу» создать голевые моменты у наших ворот и провели сухой матч. Я счастлив победе и трем набранным очкам, — приводит слова тренера сайт белог-голубых.

— Сложилось впечатление, что ваша команда должна была забивать гораздо больше. Что скажете о реализации моментов?

— Мы могли сегодня забить намного больше. Наверное, где-то удача была не на нашей стороне — мы попадали в штангу и перекладины. Нужно отдать должное и вратарю «Урала», который здорово себя проявил. Реализация — это то, над чем мы еще можем поработать и улучшить в своей игре.

— Насколько красная карточка повлияла на ход матча?

— Конечно, она на него повлияла. Я уже говорил, что в РПЛ есть тенденция давать большое количество карточек. К сожалению, команды зачастую заканчивают встречи в неравных составах.

— Какие сильные стороны можете выделить у «Урала»?

— Команда показала себя с лучшей стороны на прошлой неделе против «Спартака». Они проявили свои лучшие качества, продемонстрировали неплохой футбол, создали достаточно много моментов. Где-то им не повезло. Команда боевитая, так что я доволен тем фактом, что мы взяли три очка в игре с этим соперником.

— Сегодня было видно, что Денис Макаров чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Сколько времени ему потребуется на адаптацию?

— Это нормальная ситуация. Любому игроку в такой ситуации требуется время, чтобы войти в свою колею. Этому помогают тренировочные циклы и игры. Так что нужно набраться терпения. Сегодня у него были хорошие моменты.