Шварц рассказал об амбициях «Динамо» в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы на «Уралом» в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0) рассказал, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне.

— Есть ли у команды амбиции попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов?

— Сейчас мы не забегаем вперед и не говорим о еврокубках. Нам важно поступательно двигаться вперед. Завтра нас ждет восстановительная тренировка, после чего начнем подготовку к дерби против «Локомотива».

— Будет ли матч против «Локомотива» принципиально отличаться от сегодняшней встречи?

— Это будет совсем другая игра. Она будет сложной и интенсивной с быстрым футболом. Мы знаем, что в игре против «Локомотива» у нас не будет такого большого процента владения мячом, как сегодня.

— Насколько команда сейчас показывает тот футбол, который вы хотите в идеале видеть?

— Конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Мы не хотим останавливаться на каких-то промежуточных достижениях. Нам нужно улучшать игру при владении мячом. Мы работаем над этим и хотим становиться лучше. У нас достаточно молодая команда, и для этого требуется время и терпение.

Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах на старте сезона, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.