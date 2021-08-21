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Шварц рассказал об амбициях «Динамо» в этом сезоне

21:45
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы на «Уралом» в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0) рассказал, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне.

— Есть ли у команды амбиции попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов?

— Сейчас мы не забегаем вперед и не говорим о еврокубках. Нам важно поступательно двигаться вперед. Завтра нас ждет восстановительная тренировка, после чего начнем подготовку к дерби против «Локомотива».

— Будет ли матч против «Локомотива» принципиально отличаться от сегодняшней встречи?

— Это будет совсем другая игра. Она будет сложной и интенсивной с быстрым футболом. Мы знаем, что в игре против «Локомотива» у нас не будет такого большого процента владения мячом, как сегодня.

— Насколько команда сейчас показывает тот футбол, который вы хотите в идеале видеть?

— Конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Мы не хотим останавливаться на каких-то промежуточных достижениях. Нам нужно улучшать игру при владении мячом. Мы работаем над этим и хотим становиться лучше. У нас достаточно молодая команда, и для этого требуется время и терпение.

Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах на старте сезона, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Урал — Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-ne-xotim-ostanavlivatsya-na-kakix-to-promezutocnyx-dostizeniyax

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Иван Шитик все материалы автора

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