Шварц рассказал об амбициях «Динамо» в этом сезоне
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы на «Уралом» в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0) рассказал, какие задачи стоят перед командой в этом сезоне.
— Есть ли у команды амбиции попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов?
— Сейчас мы не забегаем вперед и не говорим о еврокубках. Нам важно поступательно двигаться вперед. Завтра нас ждет восстановительная тренировка, после чего начнем подготовку к дерби против «Локомотива».
— Будет ли матч против «Локомотива» принципиально отличаться от сегодняшней встречи?
— Это будет совсем другая игра. Она будет сложной и интенсивной с быстрым футболом. Мы знаем, что в игре против «Локомотива» у нас не будет такого большого процента владения мячом, как сегодня.
— Насколько команда сейчас показывает тот футбол, который вы хотите в идеале видеть?
— Конечно, есть моменты, которые можно улучшить. Мы не хотим останавливаться на каких-то промежуточных достижениях. Нам нужно улучшать игру при владении мячом. Мы работаем над этим и хотим становиться лучше. У нас достаточно молодая команда, и для этого требуется время и терпение.
Москвичи одержали четвертую победу в пяти матчах на старте сезона, набрали 12 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/sandro-svarc-ne-xotim-ostanavlivatsya-na-kakix-to-promezutocnyx-dostizeniyax
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