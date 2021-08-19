Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц поделился мнением по поводу лимита на легионеров

12:48
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о лимите на легионеров.

«Лимит на легионеров? Нужно найти оптимальное и взвешенное решение, которое позволило бы сильным иностранцам игрокам участвовать в РПЛ. Если будут приняты какие-то ограничительные меры, то также важно, чтобы молодые игроки имели возможность играть и прогрессировать», — передает слова Шварца пресс-служба комады.

После 4 туров РПЛ «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 9 баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Почему сына Пьехи выставили исчадием ада на шоу
Держал в страхе все село: подполковник-вандал запугал соседей и исчез
Врач рассказал о способе определения перенесенного COVID-19 по ногтям
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд