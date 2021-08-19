Шварц поделился мнением по поводу лимита на легионеров
12:48
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о лимите на легионеров.
«Лимит на легионеров? Нужно найти оптимальное и взвешенное решение, которое позволило бы сильным иностранцам игрокам участвовать в РПЛ. Если будут приняты какие-то ограничительные меры, то также важно, чтобы молодые игроки имели возможность играть и прогрессировать», — передает слова Шварца пресс-служба комады.
После 4 туров РПЛ «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 9 баллов.
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