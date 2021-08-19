Шварц поделился мнением по поводу лимита на легионеров

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о лимите на легионеров.

«Лимит на легионеров? Нужно найти оптимальное и взвешенное решение, которое позволило бы сильным иностранцам игрокам участвовать в РПЛ. Если будут приняты какие-то ограничительные меры, то также важно, чтобы молодые игроки имели возможность играть и прогрессировать», — передает слова Шварца пресс-служба комады.

После 4 туров РПЛ «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 9 баллов.