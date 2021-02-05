Шварц: «Надеюсь, что в сезоне Моро и Вареле не придется играть в центре обороны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от заключительного контрольного матча на втором сборе с казанским «Рубином» (3:2).

— Команда провела на втором сборе 5 матчей, в которых добилась четырех побед и забила много мячей. Довольны таким результатом?

— В первую очередь, для нас важно то качество игры, которое мы показываем. Конечно, победы тоже добавляют сил, и мы рады, что одержали четыре победы. У нас еще есть время, чтобы поправить какие-то нюансы на третьем сборе и подойти полностью готовыми к игре против «Спартака», — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— Почему после перерыва перешли на игру в два форварда?

— Для нас было важно проверить схему 4-4-2 и сыграть в два центральных нападающих.

— Во втором тайме на поле была экспериментальная линия обороны. В команде все готовы сыграть на не своей позиции?

— Конечно, сегодня для Николы Моро и Гильермо Варелы это были непривычные позиции. Надеюсь, что в сезоне им не придется играть в центре обороны. Сегодня это была вынужденная мера после удаления Заурбека Плиева.

— Довольны тем, как динамовцы справились с лидером казанцев Хвичей Кварацхелией?

— Я доволен всей нашей командой, мы хорошо оборонялись против крепкого соперника. Так что выделю действия в обороне всей команды.