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Представитель УЕФА заявил, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола

19:55

Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент поделился мнением о перспективах российского футбола.

«В России футбол всегда играл очень значительную роль, и его развитие имело большое значение. Я раньше работал в Словацкой федерации футбола, и мы всегда поддерживали связь с Россией. Я знаю, что тут есть традиции воспитания талантливых тренеров и футболистов, есть молодежные центры. Поэтому Россия всегда играла и будет играть важную роль в европейском футболе.

Последние два года мы видели очень большое развитие под руководством господина Александра Дюкова, видим стратегию и ясные цели, где Россия хочет находиться через определенное время. Эти цели очень амбициозны. Поэтому я уверен, что через несколько лет Россия будет на вершине европейского футбола не только по качеству работы, но и по результату сборной», — приводит слова Климента «РБ Спорт».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-uefa-cherez-neskol-ko-let-rossiya-budet-na-vershine-evropejskogo-futbola/

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