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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц высказался по поводу решения РФС относительно желтых карточек Фомина и Жиго

12:10
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу решения РФС не отменять желтую карточку защитника «Спартака» Самюэля Жиго. Таким образом, француз не сможет принять участие в матче 22-го тура.

— Накануне был скандал по поводу желтой карточки Фомина и последующего решения по Жиго в подобной ситуации. Что думаете?

— Мы были удивлены этой новостью. Не наигрывали Фомина в схеме на тренировках. Хорошая новость, что он сможет сыграть. Что касается Жиго, то это не моя забота, — сказал Шварц.

11 марта «Спартак» обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой прокомментировать причину, почему желтая карточка Жиго не отменена, а предупреждение полузащитника «Динамо» Даниила Фомина аннулировано.

Таким образом, защитник «Спартака» пропустит матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо», который состоится 13 марта. Начало в субботу в 19.00 (мск). Жиго получил четвертую карточку в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (6:1).

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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