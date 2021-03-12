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Шварц — о матче со «Спартаком»: «Мы ожидаем упорную игру»

12:04
Сандро Шварц. Фото AFP
Сандро Шварц. Фото AFP
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 22-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— Что думаете о предстоящем матче?

— Мы ожидаем упорную игру. Понимаем, насколько силен «Спартак». Важно хорошо сыграть в обороне. Надеюсь, мы покажем такую же хорошую игру, как в кубке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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