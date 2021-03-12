Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 22-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— Что думаете о предстоящем матче?

— Мы ожидаем упорную игру. Понимаем, насколько силен «Спартак». Важно хорошо сыграть в обороне. Надеюсь, мы покажем такую же хорошую игру, как в кубке.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в субботу, 13 марта. Начало — в 19.00 мск. После 21 тура чемпионата России красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, бело-голубые расположились на 5-й строчке.

(Сергей Федоров)