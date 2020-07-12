Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к бывшему тренера московского клуба Леониду Слуцкому, который сейчас работает с «Рубином». 12 июля армейцы принимают казанцев на своем поле в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— Если армейский болельщик слышит слово «Казань», он сразу вспоминает двойной сейв Акинфеева. Осмыслил ли ты то спасение и какое место оно занимает в твоей жизни?

— В том матче было большое напряжение, игра от ножа. Мы повели в счете в первом тайме, «Рубин» создавал полумоменты, попал со штрафного в перекладину. Чем дальше, тем более нервный был футбол: мы знали, что «Ростов», игравший с нами параллельно, ведет в счете, — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА. — Понимали, что любая ошибка — и все, мы вторые. Это была двойная, если не тройная психологическая нагрузка: не хотелось просто все взять и отдать. Удар Портнягина получился обычным, а со вторым мне просто повезло.

— Повезло?!

— Ударь Ткачук в любой угол или даже просто катни мяч низом, был бы гол. Но получилось так, что я поднял руку, а он попал в нее. Ничего сверхъестественного не произошло. Я выбрал профессию вратаря, я должен выручать. Защитник — защищать. Нападающий — забивать. Все просто (улыбается). В футболе все роли распределены, главное — быть командой. А вот радость наша после финального свистка была грандиозной. Такие победы — счастье, ты запоминаешь их на всю жизнь, это круто!

— Как тебе нынешний «Рубин»?

— Это уже совсем другая команда, с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги. Любой матч с «Рубином», в каком состоянии ни находились бы команды, по определению тяжелый. А ведь еще есть Леонид Викторович, так что у соперника будет двойной настрой. Будет гениальная теория перед игрой, где он расскажет, что все мы там в ПФК ЦСКА клоуны, а они чемпионы (смеется). Шучу, конечно. Но очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру, как все сложится.

— У кого здесь преимущество? Леонид Викторович досконально изучил нас, а мы — его.

— Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Но действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч по большому счету не изменился со времен карьеры в ЦСКА, такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был (смеется). Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают. Сам-то он Васе Березуцкому постоянно говорил, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе (улыбается). Если серьезно, Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой наоборот происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу.

— Когда ты в последний раз играл против его команды, вспомнишь?

— Да, против самарских «Крыльев» в 2009 году, 3:0 (улыбается).