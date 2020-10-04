«Шунин сейчас главный вратарь сборной и один из лучших в чемпионате». Овечкин оценил игру голкипера «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы «Динамо» над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ отметил игру вратаря Антона Шунина.

— Хоккей и футбол выиграли, самое главное для болельщиков и для нас, что все довольны. Как смотрю футбол? Я — хоккеист, только как болельщик футбольного клуба «Динамо» Москва. Знаю некоторых игроков, переживаю, болею за команду. Хоккей — это одно, футбол — другое. В первом тайме Антон Шунин сделал великолепный сэйв, спас команду от ситуации, когда надо было отыгрываться, спустя 10 минут забили гол. Шунин сейчас главный вратарь сборной России и один из лучших в чемпионате.

Классный футбол. Болельщики, которые пришли на стадион и те, что смотрели по ТВ, получили удовольствие. В нашей ситуации, когда клуб вылетел из Лиги Европы, для болельщиков самое важное — победа.

В финальной серии НХЛ болел за русских ребят. За Радулова, Худобина и других. Выиграли наши ребята — Кучеров, Сергачев. За всех рад. За команды не болел. Хотел, чтобы они выиграли. Написал им потом.

Очень много сейчас прекрасных стадионов в России построили. Для болельщиков прекрасно приходить на них. К сожалению, сейчас коронавирус не позволяет заполнять полностью их. Те проценты, что разрешены, забиты. Я здесь второй раз на футболе и «Динамо» дважды побеждало. Исполняющий обязанности (тренер) команду чуть-чуть взбадривает. Игроки понимают, что могут произойти изменения. Дай Бог, что будут такие результаты. В первом тайме «Краснодар» не забил, а спустя 10 минут «Динамо» забил и перехватил инициативу.

Российский футбол или хоккей — что из этого было интереснее смотреть? Когда ты получаешь удовольствие от спорта, то кайфуешь от любого вида.

Сезон в НХЛ? Коронавирус помешал очень сильно. 2 — 2,5 месяца ты не понимал, к чему готовиться. Кто победил, тот победил, победителей не обсуждают, о них ничего плохого не говорят. «Тампа» достойна этого, они шли к этому. Рекорды надо побить? Надо, но это тяжело. Поживем — увидим, — сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч Премьер».