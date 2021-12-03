Шунин рассказал о борьбе за золото с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о борьбе с «Зенитом» за первое место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от питерцев на четыре очка.

— Динамовские болельщики грезят о золоте. Это чересчур оптимистично? Нет ощущения, что «Зенит» всё-таки явно выше всех?

— Я считаю, что нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним. Если бы в свое время у меня не было задачи попасть в основной состав, я бы в него, наверное, и не попал никогда. Болельщики очень долго ждут чемпионства. Я знаю, как им тяжело. Каждый год они разочаровываются, и от этого еще больше желание подняться как можно выше.

— Ты сам веришь, что реально выиграть золото?

— Я верю, что реально бороться за него. Да, это непросто. Блин, такой путь пройден. Я очень надеюсь, что не зря играю в футбол и ко мне придут трофеи.

— Официально такой задачи не стоит?