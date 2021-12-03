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Шунин рассказал о борьбе за золото с «Зенитом»

13:00
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о борьбе с «Зенитом» за первое место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от питерцев на четыре очка.

Антон Шунин. «Блин, такой путь пройден. Верю, что реально бороться за золото». Шунин — о «Динамо», сборной, Карпине, Дзюбе и новом контракте

— Динамовские болельщики грезят о золоте. Это чересчур оптимистично? Нет ощущения, что «Зенит» всё-таки явно выше всех?

— Я считаю, что нужно ставить максимальные цели и двигаться к ним. Если бы в свое время у меня не было задачи попасть в основной состав, я бы в него, наверное, и не попал никогда. Болельщики очень долго ждут чемпионства. Я знаю, как им тяжело. Каждый год они разочаровываются, и от этого еще больше желание подняться как можно выше.

— Ты сам веришь, что реально выиграть золото?

— Я верю, что реально бороться за него. Да, это непросто. Блин, такой путь пройден. Я очень надеюсь, что не зря играю в футбол и ко мне придут трофеи.

— Официально такой задачи не стоит?

— Для меня неважно, какая задача стоит. Самое главное — к чему ты стремишься. Если каждый отдаст максимум на своей позиции, то результат придет. Но во время первого или 15-го тура нельзя думать о последнем. Нужно двигаться от матча к матчу, от победы к победе. Так и делаем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Константин Алексеев все материалы автора

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