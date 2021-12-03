«Зенит» поздравил Халка с победой в чемпионате Бразилии

«Зенит» в соцсетях поздравил экс-форварда команды Халка с победой в чемпионате Бразилии в составе «Атлетику Минейру».

«Сегодня ночью бразильский клуб «Атлетико Минейро», за который играл Дуглас Сантос, а сейчас выступает Халк, впервые за 50 лет выиграл чемпионат страны. Поздравляем!» — говорится в сообщении «Зенита» в Instagram.

За 5 туров до конца чемпионата у «Атлетику Минейру» 81 очко, а у ближайшего преследователя «Фламенгу» — 70.

Таким образом, «Атлетику Минейру», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк и экс-нападающий «Челси» Диегу Коста, стал чемпионом Бразилии 2021 года. Это случилось второй раз в истории клуба.