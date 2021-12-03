«Зенит» поздравил Халка с победой в чемпионате Бразилии
«Зенит» в соцсетях поздравил экс-форварда команды Халка с победой в чемпионате Бразилии в составе «Атлетику Минейру».
«Сегодня ночью бразильский клуб «Атлетико Минейро», за который играл Дуглас Сантос, а сейчас выступает Халк, впервые за 50 лет выиграл чемпионат страны. Поздравляем!» — говорится в сообщении «Зенита» в Instagram.
За 5 туров до конца чемпионата у «Атлетику Минейру» 81 очко, а у ближайшего преследователя «Фламенгу» — 70.
Таким образом, «Атлетику Минейру», за который выступает экс-форвард «Зенита» Халк и экс-нападающий «Челси» Диегу Коста, стал чемпионом Бразилии 2021 года. Это случилось второй раз в истории клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю