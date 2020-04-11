Шунин рассказал, где проводит карантин

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, где проводит время во время карантина из-за приостановки чемпионата России-2019/20 в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.

— На днях у меня спрашивали про мое любимое место отдыха. Это Конаково, — написал у себя в Instagram Шунин. — Когда есть пара выходных, еду из Москвы в Тверскую область. Здесь у меня дача на берегу Волги. Это место, где можно отвлечься и ни о чем не думать. Люди, с которыми я тут общаюсь, ничего не знают о футболе — им не важно, как мы вчера сыграли, сколько у нас очков и на каком мы месте. Иногда реально нужно перезагрузиться. Открываешь утром окно, а перед домом Волга... кайф! Карантиню я тоже здесь. Утром — пробежка на свежем воздухе, народу вокруг — никого.