Шота Арвеладзе: «Я пристраиваю Хвичу в «Аякс»? Это неправда. Такими делами не занимаюсь»

Экс-нападающий тбилисского «Динамо», «Трабзонспора», «Аякса», «Рейнджерс» и АЗ Шота Арвеладзе прокомментировал разговоры о своем участии в возможной сделке, касающейся перехода Хвичи Кварацхелии из «Рубина» в «Аякс».

Знаменитый грузинский футболист, который несколько последних сезонов работал с «Пахтакором», не подтвердил заявления о том, что он каким-то образом помог своим соотечественникам — самому Кварацхелии и его агенту Мамуке Джугели — организовать переговоры с руководством амстердамского клуба.

— Я прекрасно знаю и отца Хвичи, и его агента. Но я не вмешиваюсь в такие сделки, не занимаюсь такими делами. Я не пристраиваю Хвичу в «Аякс». Это неправда, — сказал Арвеладзе шеф-редактору «СЭ». — Надеюсь, что у него все будет супер. Когда придет время, когда у него получится, тогда он и будет играть в Европе.

20-летний грузин в текущем сезоне провел 22 матча за «Рубин» и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.

(Александр Бобров)