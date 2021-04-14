В «Рубине» прокомментировали интерес «Аякса» к Хвиче Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес «Аякса» к полузащитнику казанцев Хвиче Кварацхелии.

«На нас с «Аякса» пока никто не выходил, — сказал Сайманов «СЭ». —По регламенту Хвича не может проводить какие-либо переговоры сейчас. Он игрок «Рубина», у него долгосрочный контракт. Какие-то люди ходят, о чем-то разговаривают, пытаются какую-то команду искать. Мне кажется, что подобные разговоры вредят самому Хвиче и клубу. Наверное, он все равно читает. Он видит, что какой-то там «Аякс» им интересуется. Возможно, ему кто-то рассказывает всякие слухи. Он молодой парень, а это пока вредит ему»

Сайманов также заявил, что «Рубин» хотел бы сохранить Хвичу в команде.

«У нас нет никакого желания его продать. Даже не так. У нас есть стремление сохранить его в «Рубине» надолго. Дать ему хорошие условия, предложить ему какие-то бонусы. То есть, сделать так, чтобы ему было комфортно находиться у нас. И вообще, может и действительно ему стоит у нас побыть подольше», — добавил Сайманов.

По информации «СЭ», агент полузащитника «Рубина» Мамука Джугелия в ближайшее время проведет встречу со спортивным директором амстердамского «Аякса».

В текущем сезоне 20-летний Кварацхелия провел 21 матч за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

(Артем Бухаев)

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