«Сказал ему, что не нужно так делать». Шомуродов рассказало реакции на селфи Урунова с брендовыми покупками

Капитан сборной Узбекистана, форвард «Ромы» Элдор Шомуродов в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал, как отреагировал на то, что его молодой соотечественник Остон Урунов после перехода в «Спартак» выложил знаменитое фото из ЦУМа с брендовыми покупками.

— Как отнесся к тому, когда твой соотечественник Остон Урунов выложил знаменитое фото из ЦУМа?

— Сказал ему, что не нужно так делать. Потом на него давление было. Сам я в Инстаграме только футбольные фото выставляю. В жизни все меняется, возможно, придется быть активнее. Но сильно ничего не изменится.

— Из-за того фото Урунов в «Спартаке» и не смог себя проявить?

— Да как-то все не так сразу пошло. Эта история, много травмировался, а потом тренер поменялся.

Агент Шомуродова Кахор Муминов добавляет:

— Элдор сделал Остону внушение, объяснил, что болельщики не поймут. Узбекистан — небогатая страна, и не надо такие вещи выпячивать. Но Урунов молодой, потом извинился. Отношение к старшим — это в Узбекистане очень серьезно, тем более что Элдор — лидер и капитан сборной.

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