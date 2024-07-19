Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:18

Шмаров считает, что Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о возможном переходе нападающего москвичей Александра Соболева в «Зенит».

— Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать свою силу. Надо выходить и забивать голы, — сказал Шмаров Metaratings.

За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Валерий Шмаров
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Представитель Гальдамеса подтвердил переход защитника в «Крылья»
Ташуев: «У «Спартака» есть традиция — убирать тренера через полгода»
«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Шаронов: «Глушенков очень качественный игрок для российского чемпионата»
«Крылья Советов» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин считает, что «Динамо» может составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости