Шмаров считает, что Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о возможном переходе нападающего москвичей Александра Соболева в «Зенит».
— Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать свою силу. Надо выходить и забивать голы, — сказал Шмаров Metaratings.
За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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