РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов из-за задолженности клуба перед Талалаевым

Палата по разрешению споров удовлетворила заявление экс-тренера «Химок» Андрея Талалаева.

— Удовлетворить заявление тренера Андрея Талалаева в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объеме. Обязать клуб выплатить задолженность по выплате выходного пособия и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты выходного пособия", — говорится в заявлении.

20 июня тренерский штаб «Химок», который работал под руководством Андрея Талалаева, покинул подмосковную команду.

51-летний Талалаев возглавлял «Химки» с апреля прошлого года. Его контракт был рассчитан до 2027 года. Под руководством специалиста подмосковная команда вылетела из РПЛ в прошлом году и вернулась в высший дивизион, выиграв первую лигу в минувшем сезоне.