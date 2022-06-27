«Сочи» планирует выкупить у «Енисея» Никиту Раздорских

Полузащитник «Енисея» Никита Раздорский может стать игроком «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сочинский клуб в ближайшее время может выкупить 22-летнего хавбека. Сумма отступных за игрока — 20 миллионов рублей. Его контракт с «Енисеем» истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне Раздорских провел 31 матч в составе «Енисея», забив четыре гола и сделав пять результативных передач.