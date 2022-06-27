«Сочи» планирует выкупить у «Енисея» Никиту Раздорских
Полузащитник «Енисея» Никита Раздорский может стать игроком «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, сочинский клуб в ближайшее время может выкупить 22-летнего хавбека. Сумма отступных за игрока — 20 миллионов рублей. Его контракт с «Енисеем» истекает летом 2023 года.
В прошлом сезоне Раздорских провел 31 матч в составе «Енисея», забив четыре гола и сделав пять результативных передач.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
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|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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Динамо – Ростов
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