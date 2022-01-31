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Лещенко высказался о бойкоте футбольных болельщиков Fan ID

Лещенко надеется на компромисс между властями и фанатами в вопросе Fan ID
Виктория Кравченко

Болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу конфликта властей и футбольных болельщиков по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

«Мне кажется, решать проблему надо было немного по-другому. Может быть, компромисс будет найден.

Стадионы сейчас не очень посещаемые, даже на футбольных матчах. Я думаю, что у нас сборы [есть] только на топ-матчах. Но на периферии много ординарных матчей, и уровень зрительской аудитории значительно упадет», — цитирует Лещенко ТАСС.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

 
Источник: https://tass.ru/obschestvo/13571671

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Ницца

П1

26%

1.45

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20%

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ТБ 2.5

10%

1.58
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Гамбия 0
Камерун 2
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П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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П
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Максимилиано Кофрие

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