Лещенко высказался о бойкоте футбольных болельщиков Fan ID

Лещенко надеется на компромисс между властями и фанатами в вопросе Fan ID

Болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу конфликта властей и футбольных болельщиков по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

«Мне кажется, решать проблему надо было немного по-другому. Может быть, компромисс будет найден.

Стадионы сейчас не очень посещаемые, даже на футбольных матчах. Я думаю, что у нас сборы [есть] только на топ-матчах. Но на периферии много ординарных матчей, и уровень зрительской аудитории значительно упадет», — цитирует Лещенко ТАСС.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.