Шипшев похвалил «Тамбов» за победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев поделился впечатлениями после матча 22-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:0).

— Мы в перерыве говорили, что оборона низко садится, есть разрыв между линиями, — сказал Шипшев в эфире «Матч ТВ». — А так в целом установку выполнили. Молодцы сегодня. Третий гол? Шелия прекрасно играет ногами, а у Килина всегда есть силы, чтобы убежать.