Шикунов: «Спартаку» можно забыть про чемпионство в этом сезоне»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

— «Спартак» находится на шестом месте. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?

— Это пусть уже руководители «Спартака» решают, ошибка или нет, — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем». — Результата нет.

— 2 ноября «Спартак» сыграет с ЦСКА. Если красно-белые проиграют, то могут ли уволить Станковича?

— Перед ЦСКА еще матч с «Пари НН». Если проиграют Нижнему Новгороду, то будет совсем смешно. Давайте дождемся Нижний Новгород. Еще выезд с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. После этих матчей все будет ясно.

— Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали?

— Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв.

«Спартак» после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.