Новичок «Акрона» Лончар — о «Зените»: «Цена их игроков выше всей лиги Венгрии»

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал гегемонию петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо еще что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», — цитирует Лончара Sport24.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В матче 1-го тура РПЛ-2024/25 сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:2).