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Сегодня, 22:40

Новичок «Акрона» Лончар — о «Зените»: «Цена их игроков выше всей лиги Венгрии»

Алина Савинова
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Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал гегемонию петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо еще что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», — цитирует Лончара Sport24.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В матче 1-го тура РПЛ-2024/25 сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:2).

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 2 : 4
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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