Новичок «Акрона» Лончар — о «Зените»: «Цена их игроков выше всей лиги Венгрии»
Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал гегемонию петербургского «Зенита» в РПЛ.
«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо еще что-то говорить. Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», — цитирует Лончара Sport24.
В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. В матче 1-го тура РПЛ-2024/25 сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:2).
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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