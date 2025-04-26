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Сегодня, 08:30

«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и ЦСКА встретятся в чемпионате России 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и ЦСКА встретятся в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Спартак» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Московское дерби в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.30, за час до стартового свистка. Смотреть встречу можно также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата с 50 очками, у ЦСКА — 48 очков и четвертая строчка.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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