«Спартак» и ЦСКА встретятся в 26-м туре чемпионата России в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.

Московское дерби в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.30, за час до стартового свистка. Смотреть встречу можно также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — ЦСКА можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

После 25 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в таблице чемпионата с 50 очками, у ЦСКА — 48 очков и четвертая строчка.