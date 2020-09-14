«Схема Тедеско не работает. Не вижу, чтобы при нем что-то изменилось». Юрий Гаврилов о поражении «Спартака» в дерби

Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов подвел итоги московского дерби, упрекнув главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, и отметя все претензии к судейству Сергея Карасева.

— Все умиляются, что игра прошла хорошо, но на меня матч особого впечатления не произвел. Все голы были забиты случайно, с моей точки зрения, плюс ошибки вратаря «Спартака».

По воротам Акинфеева было всего два удара за игру: Джикия бил издалека, а потом счастливый случай для игрока «Спартака», когда мяч отскочил на ногу нападающему. Мяч, который Понсе забил, вообще цирковой: там сплошные ошибки игроков ЦСКА. Я такое, как профессионал, не могу понять, у меня таких голов вообще не было, — сказал Гаврилов.

— Откровенно говоря, чтобы никого не обидеть, я не вижу, чтобы при Тедеско, что-то изменилось. Если посмотреть статистические данные — владение мячом, процент брака, — игра была ни о чем. Текущая схема игры «Спартака» должна работать от тренера. Она не работает. Когда есть возможность развить атаку вперед, все игроки возвращают назад. То ли они боятся, то ли не хотят играть острее. Мы видим одно и тоже в российском футболе: атаку начинают защитники и вратари, атакующие футболисты практически не играют.

— Нужно отработать схему ведения игры. Как делают ведущие клубы, например, «Барселона», «Реал» и другие. Они тоже играют через оборону, но это делают вынуждено, когда есть возможность атаковать, они атакуют. А здесь мы этого не видим. Во-первых, нет игроков, как связующих. Если игрок под двумя нападающими — плеймекер, то он должен обеспечивать передачами, а этого не происходит. Если же команда в одного нападающего играет, то он вообще отрезан от команды.

Бакаев либо кто-то еще должен быть связующим между обороной и атакой. Мы должны найти такого футболиста, который бы игру завязывал. Сейчас я такого игрока не вижу.

— По поводу руки Облякова, да хватит вам! Какая там рука, не зацикливайтесь на этом. Обляков был у бровки, мяч случайно попал в руку, он же ей не играл? Не играл. Этот момент ни на что не влияет. Разбирайте в этой ситуации «Спартак» — почему он так действовал, — а не игру рукой. Многие расходятся во мнении по поводу падения Айртона. Я могу сказать одно: когда Айртон проталкивал мяч, игрок ЦСКА тоже двигался в этом направлении. Там не видно четко, что он идет на сбивание Айртона. Мы видимо, что игрок «Спартака» мяч проталкивает, и он уходит за линию ворот. Считаю, что Карасев правильно поступил, показав желтую карточку Айртону.

Карасев вообще нормально отсудил, давал играть командам. Тот же момент, когда Карпов сбил Ларссона. Даже если бы он его не сбивал, то с правой стороны защитник ЦСКА шел на подстраховку, поэтому считаю, что здесь желтая тоже справедлива. (Антон Шабанов)