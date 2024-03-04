Газзаев — о деле Промеса: «Он много сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что 32-летнего нидерландца поместили под домашний арест в ОАЭ. При этом суд над игроком красно-белых может пройти в Дубае в закрытом режиме.

«Ситуация с Промесом? История непростая. Но он очень многое сделал для «Спартака». Не хотелось бы, чтобы его бросили... Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена. Повторюсь, как футболист он принес «Спартаку» много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить. Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», — отметил Газзаев.

В текущем сезоне Промес принял участие в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах, записав на свой счет 8 забитых мячей и 8 результативных передач.