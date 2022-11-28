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Агент Гаджимурадова прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника в «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Торпедо» на правах аренды.

«Гаджимурадов является футболистом «Урала». Никакие переговоры об аренде футболиста в московское «Торпедо» сейчас не ведутся», — сказал Кигинько Sport24.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. В текущем сезон полузащитник провел на поле 13 матче во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-28-agent-gadzhimuradova-nikakiye-peregovory-ob-arende-v-torpedo-seychas-ne-vedutsya
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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