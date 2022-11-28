Агент Гаджимурадова прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника в «Торпедо»

Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Торпедо» на правах аренды.

«Гаджимурадов является футболистом «Урала». Никакие переговоры об аренде футболиста в московское «Торпедо» сейчас не ведутся», — сказал Кигинько Sport24.

Гаджимурадов выступает за «Урал» с января 2021 года. В текущем сезон полузащитник провел на поле 13 матче во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Уралом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.