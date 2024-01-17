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Шмаров сомневается, что Моуринью согласился бы работать в России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, может ли португальский тренер Жозе Моуринью продолжить карьеру в России.

«Навряд ли. Денег у него хватает и седых волос тоже. Поэтому я думаю, в Россию не поедет. И вообще, я думаю, эту тему надо закрывать, чтобы к нам и футболисты и тренеры из недружественных стран не ехали», — цитирует Шмарова Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/shmarov-vryad-li-mourinyu-poedet-v-rossiyu-324935/
Валерий Шмаров
Футбол
РПЛ
Жозе Моуринью
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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