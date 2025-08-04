Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

4 августа, 20:35

В ЦСКА подтвердили, что Виллиан Роша покинет клуб

ЦСКА заработает на трансфере Роши около 6 миллионов долларов
Руслан Минаев

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что защитник Виллиан Роша принял предложение «Аль-Джазиры».

«Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведенные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Защитник выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виллиан Роша
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Джазира
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Горын

    Слава богу. Одним хамлом меньше станет.

    05.08.2025

  • Митек

    Что он тут видел, кроме показанного Соболем.

    05.08.2025

  • Спринт

    Тобе ушлёпок с соплей анальной не втямить. Не употребляю на грудь с 1 ноября 2008 года. Имею высокую зарп.плату в СК, хорошую пенсию с учктом горного подземного стажа маркшейдера, гонорары от газет за спортивные статьи, и оплату за судейство многих видов спорта. Тобе дэбильному, стока даж не приснится в борматушном сне ..

    05.08.2025

  • soldat83

    В ЦСКА подтвердили, что Виллиан Роша покинет клуб Могу подтвердить, что все до одного покинут ЦСКА в свое время.

    05.08.2025

  • За Шалимова

    Признаюсь, тоже была такая мысль. Да возраст у него не тот уже будет и для Зенита, и для других ведущих наших клубов. Домой вернется. С мешком денег.

    04.08.2025

  • Dreamlike

    А потом вернётся в Россию в Зинит, какой-то странный трансфер.

    04.08.2025

  • За Шалимова

    Кстати, похвались, Спирт, кого воспитал за свою никчемную карьеришку в "спорте", может, кто-то выбился в спортсмены или поднялся на пьедестал хотя бы областнвх первенств? Или ты так и просвистел на старте стометровок в своем чемпионате сельпо? Расскажи

    04.08.2025

  • За Шалимова

    ха-ха))) что ещё от тебя ждать, убогий, кроме избитых штампов. Бутылку успел прикупить на вечер, или тогда интернет с Дишираком монет не хватит, а, Спирт?

    04.08.2025

  • Спринт

    Соплю всморкни юродьик .. сдрызднесь к сожителям .. там пуки пущай для ориентации ..

    04.08.2025

  • За Шалимова

    Как я и писал тебе, ты быдло, Спирт. Человек согласился с тобой, дебил, уважительно назвав тебя коллегой по болению за ЦСКА, но ты, старый дуб, цепляешься к словам. Постирай воньчие треники и иди отсюда спать, придурок.

    04.08.2025

  • Спринт

    Ты рабптаешь в спорте? .. "коллега"

    04.08.2025

  • Армеец

    В точку,коллега!

    04.08.2025

  • Smash.

    :slight_frown:

    04.08.2025

  • Михаил

    Жаль, отличный игрок и боец - без соплей!

    04.08.2025

  • albou2

    Не просто взгрустнул, еще и плавниками кое что показывать начал....

    04.08.2025

  • Спринт

    Без Роши оборона ЦСКА теряет, как минимум, половину своей надежности. Центральный защитник без слабых мест - отлично играет позиционно, плотно и грамотно ведет единоборства, лучше всех действует в подстраховке и лучший в игре головой. В РПЛ нет центр.бека равного по уровню игры Виллиану. Такого игрока нужно было оставлять в команде, подняв значительно условия личного контракта. Но оставили недоучку Дивея, который в три раза хуже играет, но при этом в два раза больше имеет. Глупость очередная от рулителей ФК ЦСКА.

    04.08.2025

  • Байба Бендика

    Ни разу не болела армейцев, но мне жаль, что Роша уезжает....

    04.08.2025

  • rustov

    Виллиан, спасибо! Здоровья и удачи!

    04.08.2025

  • Павел Леонидович

    жаль конечно, но что поделать

    04.08.2025

  • Porco Rosso

    Где-то на берегу Финского залива взгрустнул один маленький Дельфин.

    04.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Спасибо за игру, Виллиан! Удачи в будущем!

    04.08.2025

  • Валерий Малов

    Конечно жаль, один из лидеров покидает команду, но честно и без финансовых потерь, как недавно бывший бразильский любимец!

    04.08.2025

  • Чернобог

    Успехов в дальнейшей карьере, один из немногих к кому не было никаких вопросов. Всегда игра на максимум, всегда на высочайшем уровне.! Благо дарю за проведённое время в клубе и самоотдачу, от души.

    04.08.2025

    • «Рубин» — «Сочи»: Егоров назначил пенальти с помощью ВАР. Это точно игра рукой?

    Шатов считает «Зенит» самым популярным клубом России: «Для меня он всегда на первом месте»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости