В ЦСКА подтвердили, что Виллиан Роша покинет клуб

ЦСКА заработает на трансфере Роши около 6 миллионов долларов

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что защитник Виллиан Роша принял предложение «Аль-Джазиры».

«Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение. Клуб благодарен Роше за годы, проведенные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Защитник выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

