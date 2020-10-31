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Шатов и Игнатьев не сыграют с «Арсеналом» из-за отравления

13:27
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему в заявку на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» не попали полузащитник Олег Шатов и нападающий Иван Игнатьев.

— К сожалению, у нас за два дня до игры пищевое отравление получили Игнатьев и Шатов, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого.

Матч «Рубин» — «Арсенал» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 14.00 (мск).

Рубин — Арсенал Т

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