Шатов и Игнатьев не сыграют с «Арсеналом» из-за отравления
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему в заявку на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» не попали полузащитник Олег Шатов и нападающий Иван Игнатьев.
— К сожалению, у нас за два дня до игры пищевое отравление получили Игнатьев и Шатов, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого.
?Комментарии Леонида Викторовича по составу: pic.twitter.com/J4VnQj8IQA— «Рубин» Казань (@fcrk) October 31, 2020
Матч «Рубин» — «Арсенал» состоится сегодня, 31 октября, начало — в 14.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.