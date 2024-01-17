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Сегодня, 08:54

Шаров рассказал о любви к футболу и назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров признался в любви к футболу и высказался, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне РПЛ.

«Откуда любовь к футболу? С самого детства. Выходил все время во двор и играл. И играл очень круто и вообще хотел стать футболистом. Но родители меня привели на хоккей. Помню, что в начале расстроился этому. Но футбол — просто моя игра, я обожаю смотреть какие-то турниры футбольные, например, медиалигу. Люблю сам участвовать в матчах. Кто станет чемпионом РПЛ? К сожалению или к счастью, я вот в этом сезоне именно российский футбол не очень смотрю. Но знаю, что и «Краснодар» хорошо выступает. «Зенит» более-менее опять же. Но если учитывать предыдущие результаты, то мне кажется, что у «Зенита» есть вот эта вот психология чемпионская», — приводит слова Шарова Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ, второе место с 36 очками занимает «Зенит».

Источник: Metaratings.ru
Александр Шаров
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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