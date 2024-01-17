Агент Медины: «Нет никаких шансов, что Хесус будет играть в «Васко да Гама»
Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Васко да Гама».
«Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васко да Гама», — приводит слова агента Sport24.
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА прошлым летом за 6 миллионов евро. В текущем сезоне парагваец провел за красно-белых 18 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Sport24
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|2.03
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|
Ростов – Кр. Советов
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|2.03
|00:00
|
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|- : -
|2.03
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|2.03
|00:00
|
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|00:00
|
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|2.03
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|14
|
|
Бенхамин Гарре
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|
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Джон Кордоба
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|П
|
|
Квинси Промес
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