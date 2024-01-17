Агент Медины: «Нет никаких шансов, что Хесус будет играть в «Васко да Гама»

Агусти Параха, агент полузащитника «Спартака» Хесуса Медины, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны «Васко да Гама».

«Нет никаких шансов, что Медина будет играть в «Васко да Гама», — приводит слова агента Sport24.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА прошлым летом за 6 миллионов евро. В текущем сезоне парагваец провел за красно-белых 18 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.