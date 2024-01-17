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Сегодня, 09:10

Журова отреагировала на жалобы игрока «Зенита» Кругового на рост цен

Виктория Кравченко
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который пожаловался на рост цен на продукты. Она удивилась, что футболисты тоже следят за стоимостью товаров в магазинах.

«Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то мы обсуждали этот вопрос с коллегами», — сказала Журова Sport24.

15 января издание Metaratings.ru сообщило, что «Зенит» предложит Круговому новый контракт.

Действующее соглашение футболиста с питерским клубом истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 голевых паса.

Источник: https://sport24.ru/football/news-612724-zhurova-o-zhalobakh-krugovogo-na-rost-tsen-ya-ne-dumayu-chto-futbolisty-voobshche-v-magazin-khodyat-i-sledyat-za-etim
Данил Круговой
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Шаров рассказал о любви к футболу и назвал «Зенит» фаворитом РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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