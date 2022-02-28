Шаронов назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался по поводу предстоящего матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом».

«Зенит» провел неплохой второй матч с «Бетисом». Исходя из этого, петербуржцы фавориты в борьбе за чемпионство, но это ни о чем не говорит. Каждая игра — это отдельная история. Еще важно, как играет соперник. «Рубин» может закрыться, и тогда будут другие условия. Казанцы постоянно покупают новых игроков, поэтому кто будет готов, тот и сыграет. Не важно будут ли это новички или нет», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Матч состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.