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Шаронов назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался по поводу предстоящего матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом».

«Зенит» провел неплохой второй матч с «Бетисом». Исходя из этого, петербуржцы фавориты в борьбе за чемпионство, но это ни о чем не говорит. Каждая игра — это отдельная история. Еще важно, как играет соперник. «Рубин» может закрыться, и тогда будут другие условия. Казанцы постоянно покупают новых игроков, поэтому кто будет готов, тот и сыграет. Не важно будут ли это новички или нет», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Матч состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-sharonov-posle-matchej-s-betisom-mozhno-skazat-chto-zenit-favorit-v-bor-be-za-chempionstvo/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Роман Шаронов
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
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 - : -
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Артем Дзюба

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П
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