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Гбамен поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен опубликовал пост в Instagram в котором поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком» (2:0) в 19-м туре Тинькофф РПЛ.

«Хороший старт с победы, отличная игра команды! Спасибо болельщикам, которые посетили игру», — написал Гбамен.

Публикация от Jean-Philippe Gbamin (@jean_philippe_gbamin)

26-летний иувариец перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице после 19 туров (33 очка).

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Основные источники исследования

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19%

1.87

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Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

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14%

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2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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