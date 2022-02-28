Гбамен поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен опубликовал пост в Instagram в котором поблагодарил болельщиков за поддержку в матче со «Спартаком» (2:0) в 19-м туре Тинькофф РПЛ.

«Хороший старт с победы, отличная игра команды! Спасибо болельщикам, которые посетили игру», — написал Гбамен.

26-летний иувариец перешел в московский клуб из «Эвертона» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице после 19 туров (33 очка).