«Зенит» — «Рубин»: Одоевский займет место в воротах питерцев

«Зенит» на своем поле примет «Рубин» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место в воротах питерцев займет молодой голкипер Даниил Одоевский.

Также в РПЛ дебютирует новичок «Зенита» нападающий Юри Алберто.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

«Рубин»: Дюпин, Самошников, Бегич, Тальби, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Кварацхелия, Хакшабанович, Дрейер, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Уремович, Тесленко, Савицкий, Зуев, Бакаев, Фаттахов, Апшанцев, Климов, Онугха, Кузнецов.