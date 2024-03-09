Шарифи считает, что «Факел» отберет очки у «Спартака» в предстоящем матче

Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи поделился мыслями в преддверии матча воронежской команды в 20-м туре РПЛ против «Спартака».

«Факел» — крепкий орешек чемпионата России. Ребята стараются выгрызать каждое очко, вне зависимости от соперника. Команде отступать некуда — три очка от зоны стыков, поэтому любое поражение на финише будет дорого стоить. А когда в соперниках «Спартак», то дополнительная мотивация не нужна. Это раздражитель для любой команды. «Спартаку» будет трудно вскрыть оборону «Факела», поэтому им будет важно забить быстрый гол, а там уже спокойно вести игру по своим правилам. Мой прогноз: «Факел» отберет очки у «Спартака», — цитирует Шарифи Legalbet.

Матч между «Факелом» и «Спартаком» пройдет 10 марта в столице России. Начало — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 31 очком занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У клуба из Воронежа 22 очка и 11-я позиция.