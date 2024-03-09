Дьяков назвал команду, которая сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что «Динамо» будет соперничать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я и не считал команду Владимира Ивича претендентами на чемпионство. Еще ранее я говорил, что «Краснодар» не будет соперничать с «Зенитом». Конкурентом «Зениту» будет московское «Динамо». Пока я не вижу, за счет чего «быки» смогут бороться за чемпионство. Прошло два тура и одно набранное очко, и матч с «Ростовом» далек от чемпионской игры. В начале сезона команда поменяла стиль игры, но в первом круге это получалось, а после зимней паузы, видимо, соперники научились играть», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

9 марта «Зенит» одержал победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ (4:1) и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Краснодар» с 39 очками занимает второе место. У «Динамо» 35 баллов и третья позиция.