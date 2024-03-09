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9 марта, 16:18

Дьяков назвал команду, которая сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что «Динамо» будет соперничать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я и не считал команду Владимира Ивича претендентами на чемпионство. Еще ранее я говорил, что «Краснодар» не будет соперничать с «Зенитом». Конкурентом «Зениту» будет московское «Динамо». Пока я не вижу, за счет чего «быки» смогут бороться за чемпионство. Прошло два тура и одно набранное очко, и матч с «Ростовом» далек от чемпионской игры. В начале сезона команда поменяла стиль игры, но в первом круге это получалось, а после зимней паузы, видимо, соперники научились играть», — цитирует Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

9 марта «Зенит» одержал победу над «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ (4:1) и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Краснодар» с 39 очками занимает второе место. У «Динамо» 35 баллов и третья позиция.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Спартак

 6
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Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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