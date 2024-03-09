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9 марта, 16:25

Быстров: «Если конкуренты делают осечки, «Зенит» всегда возьмет свое»

Быстров высказался о победе «Зенита» над «Уралом»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на победу «Зенита» над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые поднялись на первое место в таблице, обогнав «Краснодар».

«Если конкуренты делают осечки, «Зенит» всегда возьмет свое. Состав и уровень команды говорят сами за себя. «Зенит» не упустит первое место? Посмотрим. «Динамо» может подобраться. А «Краснодару» надо было вообще из отпуска выйти не 20-го числа, как «Спартак», а сразу к чемпионату. Хуже бы не было, судя по всему», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. На счету «Урала» 19 баллов и 13-я позиция.

Владимир Быстров
ФК Зенит
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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30.03 00:00
Рубин – Ахмат
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30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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