Быстров: «Если конкуренты делают осечки, «Зенит» всегда возьмет свое»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на победу «Зенита» над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые поднялись на первое место в таблице, обогнав «Краснодар».

«Если конкуренты делают осечки, «Зенит» всегда возьмет свое. Состав и уровень команды говорят сами за себя. «Зенит» не упустит первое место? Посмотрим. «Динамо» может подобраться. А «Краснодару» надо было вообще из отпуска выйти не 20-го числа, как «Спартак», а сразу к чемпионату. Хуже бы не было, судя по всему», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. На счету «Урала» 19 баллов и 13-я позиция.