Шапи-Сулейманов активировал опцию автоматического выкупа из «Краснодара»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Ариса» Магомед Шапи-Сулейманов активировал опцию автоматического выкупа из «Краснодара».

Футболист провел необходимое количество матчей за греческую команду. «Арис» обязан выкупить контракт футболиста до конца сезона.

24-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.