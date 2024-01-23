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Сегодня, 14:18

Стрепетов рассказал, кто из игроков «Зенита» произвел на него впечатление в контрольном матче

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, кто из игроков петербургского клуба произвел на него впечатление в контрольном матче сине-бело-голубых против самаркандского «Динамо» (5:1) на сборах в Катаре.

«После контрольного матча «Зенита» против «Динамо» из Самарканда много стали сразу говорить про Артура, — начал Стрепетов. — Видно, что у него хорошая работа с мячом, но для того, чтобы проявить себя в атаке, он должен почувствовать партнеров. А на это надо время. Хорошо вошел в игру молодой Педро, стал брать игру на себя, смело идти в обыгрыш, забил симпатичный мяч. Хотелось бы увидеть центрального защитника Нино, но пока этого не получилось. Кого бы отметил из «старожилов»? Приятно, что Марио Фернандес отметился забитым голом, видно, что он нацелен завоевать место в стартовом составе, понравилось его движение и желание. Ну и хотел бы отметить молодого Дмитрия Васильева, он сыграл в защите и забил мяч, а каждый гол приносит игроку уверенность в своих силах», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Второй и третий сборы сине-бело-голубых в Катаре пройдут с 1 по 28 февраля. «Зенит» под руководством тренера Сергея Семака набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-vidno-chto-mario-fernandes-natselen-zavoevat-mesto-v-startovom-sostave-zenita/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
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П
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