Шамиль Газизов: «Знаю, что я многим не нравлюсь, но буду дальше гнуть свою линию»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ подвел итоги встречи и отметил, что продолжит внимательно относиться к трансферным выплатам.

— Была вероятность ухода Жиго?

— Мы смогли удержать всех лидеров, это хороший момент.

— Вы рады, что обыграли «Химки» уже после ухода всего «спартаковского» следа?

— Мирзов пришел, забил. Я его поздравил. Я после пропущенного был уверен, что забьем не меньше трех в ответ. Ломовицкий сам захотел уйти по ряду причин, клуб был ни при чем.

— Удалось ли сделать так, чтобы «Спартак» больше не называли командой, которая переплачивает за трансферы?

— Денег много людей не получили. Они за это очень на меня обижены, это я вижу по отношению к себе. Знаю, что я многим не нравлюсь, но буду дальше гнуть свою линию. (Севастиан Терлецкий)