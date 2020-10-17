Шамиль Газизов: «Знаю, что я многим не нравлюсь, но буду дальше гнуть свою линию»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победы над «Химками» (3:2) в матче 11-го тура РПЛ подвел итоги встречи и отметил, что продолжит внимательно относиться к трансферным выплатам.
— Была вероятность ухода Жиго?
— Мы смогли удержать всех лидеров, это хороший момент.
— Вы рады, что обыграли «Химки» уже после ухода всего «спартаковского» следа?
— Мирзов пришел, забил. Я его поздравил. Я после пропущенного был уверен, что забьем не меньше трех в ответ. Ломовицкий сам захотел уйти по ряду причин, клуб был ни при чем.
— Удалось ли сделать так, чтобы «Спартак» больше не называли командой, которая переплачивает за трансферы?
— Денег много людей не получили. Они за это очень на меня обижены, это я вижу по отношению к себе. Знаю, что я многим не нравлюсь, но буду дальше гнуть свою линию. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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