Шамиль Газизов уверен, что гол Соболева в ворота «Уфы» отменен по правилам

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:0). В концовке встречи нападающий москвичей Александр Соболев забил гол, но его отменили из-за находившегося в офсайде Самуэля Жиго.

— В целом мы можем быть удовлетворены результатом, — цитируют Газизова «Известия». — Не могу сказать, что наша команда дала «Спартаку» создать много моментов у своих ворот, а гол был отменен совершенно правильно. Красно-белые — серьезный раздражитель для «Уфы», поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка — ничья на выезде и домашняя победа осенью (1:0). Теперь главное не останавливаться и хорошо подготовиться к следующим матчам.