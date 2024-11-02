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Газизов — о Соболеве: «Я в него верю. Работал с ним и знаю, какой он футболист и человек»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Он набирает, я думаю еще будет радовать болельщиков. Я в него верю. Работал с ним и знаю, какой он футболист и человек. Правильно ли он сделал, что в «Зенит» перешел? Ну сейчас я вам скажу тут! (Смеется.)» — сказал Газизов после матча.

2 ноября махачкалинское «Динамо» в Санкт-Петербурге проиграло «Зениту» со счетом 1:2 в 14-м туре РПЛ.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Александр Соболев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

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 8 1 2
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