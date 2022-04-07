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Газизов: «У меня подозрение на ковид, да»

Шамиль Газизов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газзизов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня подозрение на ковид, да. Пока решил дистанцироваться. Вот и все. 5 числа я сдал тест. Самочувствие нормальное. Завтра сдам повторный тест», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее стало известно, что Кассационный суд отложил заседание по иску Газизова к «Спартаку» на конец апреля.

«Уфа» идет на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
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