Газизов: «У меня подозрение на ковид, да»

Шамиль Газизов сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«У меня подозрение на ковид, да. Пока решил дистанцироваться. Вот и все. 5 числа я сдал тест. Самочувствие нормальное. Завтра сдам повторный тест», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее стало известно, что Кассационный суд отложил заседание по иску Газизова к «Спартаку» на конец апреля.

«Уфа» идет на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.