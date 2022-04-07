Кассационный суд отложил заседание по иску Газизова к «Спартаку» на конец апреля

Кассационный суд отложил заседание по иску Газизова к «Спартаку» на 28 апреля

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что Кассационный суд Самары отложил заседание по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова к клубу.

Причина переноса заседания — болезнь Газизова.

«Газизов заразился коронавирусом. Мы выражаем соболезнования членам семьи и Шамилю Гизизову, желаем скорейшего выздоровления. Заседание перенесено на 28 апреля», — приводит ТАСС слова Завьяловой.

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря прошлого года Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака». 11 января 2022 года Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения. 17 марта Кассационный суд Самары отложил заседание на 7 апреля.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.