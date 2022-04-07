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«Пусть вылетают все, кто с нами парковал «автобус». Зиньковский — о моратории на вылет из РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский высказался о возможном моратории на вылет из РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о возможном введении моратория на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

— Ты рад, что РПЛ пока не стали расширять до 18 команд и вводить мораторий на вылет?

— Конечно, рад. Пусть вылетают те, кто против нас ставил «автобусы» и по 90 минут не вылезал из обороны. Ха-ха! Ну, серьезно: если никто не вылетает, то теряется смысл оставшихся матчей. Тогда клубы из нижней части (хорошо, что мы не там) могут расслабить булки и делать что хотят. Так нельзя. Поэтому я реально рад, что все оставили как есть, — пусть борются до конца и по спортивному принципу идут на понижение.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками в 23 матчах.

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 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 - : -
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