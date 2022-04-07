«Слуцкий посмеялся, когда узнал, что меня хочет «Витесс». Зиньковский — об интересе из Европы
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.
— Из Европы тобой интересовались «Лилль» и «Витесс».
— Про «Лилль» было так. Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал Ларин: «Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию. Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на «Спартак». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль». Допускаю, что эти события связаны, — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.
— А «Витесс»?
— Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с «Рубином». Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: «Рассказал Слуцкому про тебя и «Витесс». Он посмеялся». Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!
— Как ты теперь оцениваешь шансы на европейскую карьеру, учитывая последние события?
— Очевидно, что уехать будет еще сложнее. Недавно читал, что итальянские клубы договорились не подписывать игроков из РПЛ.
— И бундеслига тоже.
— Тем более! Наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов. Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня... Ну, посмотрим.
В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0