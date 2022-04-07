Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал об интересе к нему со стороны клубов из Европы

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.

— Из Европы тобой интересовались «Лилль» и «Витесс».

— Про «Лилль» было так. Перед домашней игрой с «Уфой» мне написал Ларин: «Лечу на частном самолете с влиятельным человеком из «Монако», будем смотреть ваш матч. Постарайся сыграть хорошо». И прислал фотку с ним... Блин, забыл фамилию. Оказалось, они летели на нашу игру, а потом сразу на «Спартак». В том матче я отдал две голевые, и Ларин мне написал: «Красавчик! Задел на будущее есть». После этого пошли слухи про «Лилль». Допускаю, что эти события связаны, — по крайней мере, у меня хотя бы есть основания верить, что во Франции действительно что-то завертелось благодаря этому человеку.

— А «Витесс»?

— Когда об этом написали, мы были на сборах в Турции и жили рядом с «Рубином». Игорь Витальевич [Осинькин] ко мне подошел перед тренировкой: «Рассказал Слуцкому про тебя и «Витесс». Он посмеялся». Хотя мне после этого даже фанаты из Голландии писали!

— Как ты теперь оцениваешь шансы на европейскую карьеру, учитывая последние события?

— Очевидно, что уехать будет еще сложнее. Недавно читал, что итальянские клубы договорились не подписывать игроков из РПЛ.

— И бундеслига тоже.

— Тем более! Наших топ-игроков, думаю, заберут. Ну, не должно влиять то, что происходит, на спортсменов. Поэтому того же Пиняева или Захаряна, надеюсь, подпишут в Европу, чтобы ребята развивались. А вот насчет меня... Ну, посмотрим.

В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.