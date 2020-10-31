Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1) высказался по поводу судейства.

— Нет ощущения, что после летнего заявления Леонида Федуна судейство было лояльным к «Спартаку», а теперь ситуация начинает разворачиваться?

— Никакого заговора нет. Все работают в штатном режиме. Давайте, смотреть футбол и думать о футболе. Сегодня в плане судейства, мне кажется, все было хорошо. Может, специалисты найдут какие-то ошибки, но мне кажется, матч прошел нормально. (Артем Калинин)