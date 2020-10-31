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Шамиль Газизов — о судействе: «Никакого заговора нет»

19:20

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1) высказался по поводу судейства.

— Нет ощущения, что после летнего заявления Леонида Федуна судейство было лояльным к «Спартаку», а теперь ситуация начинает разворачиваться?

— Никакого заговора нет. Все работают в штатном режиме. Давайте, смотреть футбол и думать о футболе. Сегодня в плане судейства, мне кажется, все было хорошо. Может, специалисты найдут какие-то ошибки, но мне кажется, матч прошел нормально. (Артем Калинин)

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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