Шамиль Газизов — о судействе: «Никакого заговора нет»
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов после поражения от «Ростова» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (0:1) высказался по поводу судейства.
— Нет ощущения, что после летнего заявления Леонида Федуна судейство было лояльным к «Спартаку», а теперь ситуация начинает разворачиваться?
— Никакого заговора нет. Все работают в штатном режиме. Давайте, смотреть футбол и думать о футболе. Сегодня в плане судейства, мне кажется, все было хорошо. Может, специалисты найдут какие-то ошибки, но мне кажется, матч прошел нормально. (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.