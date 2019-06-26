Шамиль Газизов: "Новый лимит - шаг вперед для российского футбола"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня, на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита с сезона-2020/21 по схеме "8+17".

– Пока вижу только плюсы от принятия нового лимита, считаю это шагом вперед для российского футбола, – заявил Газизов. – Мне кажется, что конкуренция ужесточится. Лимит будет в заявке, поэтому сильнейшие в любом случае будут выходить на поле. Это намного проще, чем 6+5. Будет актуален вопрос качества легионеров, поэтому придется немного по-другому работать.

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии. (Евгений Белоусов)

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